Raoul Bova | l’incredibile annuncio con la sua Rocio | i fan ci sperano

Leggi su chenews

(Di giovedì 26 novembre 2020), intervistato dal settimanale Nuovo, fa unche fa ben sperare i fan. La vita con la suaprocede a gonfie vele foto facebookè uno degli attori italiani più amati ed apprezzati. Il suo fascino e la sua professionalità sono proverbiali. Il 2020, come sappiamo, è stato un annus horribilis per il mondo dello spettacolo. Nonostante ciò,è riuscito a trovare la sua isola felice grazie alla compagnaMuñoz Morales. Durante il lockdown la coppia ha rafforzato l’intesa e presto vedremo i due attori in televisione nella mini serie Giustizia per tutti e anche nel corto di Muccino, Calabria Terra Mia. Intervistato dal settimanale Nuovo, l’attore si è confessato apertamente e ha narrato la sua gioia ...