Pandemia | 1 donna su 2 costretta a rinunciare al futuro

(Di giovedì 26 novembre 2020) La pandemia ha costretto 1 donna su 2 ad abbandonare piani e progetti personali. Agli uomini è successo in 2 casi su 5. Il 60 per cento delle donne italiane ha dovuto gestire da sola famiglia, figli e persone anziane, spesso insieme al lavoro. È quanto emerge dall’indagine Donna e cura in tempo di Covid 19, realizzata da Ipsos per WeWorld, organizzazione italiana che da 50 anni difende i diritti di donne e bambini in 29 Paesi del Mondo, presentato ieri il 25 novembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulla donna