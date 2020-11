Napoli, iniziano i lavori a via Morelli: la strada resta aperta al traffico veicolare (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono iniziati questa mattina i lavori straordinari di manutenzione di via Morelli che prevedono la sostituzione della pavimentazione in pietra con il conglomerato bituminoso. I lavori non causeranno la chiusura della strada. La sostituzione del manto stradale rientra nel più ampio progetto di riqualificazione di via Giorgio Arcoleo, via Vannella Gaetani e via Domenico Morelli. “Il programma dei lavori – spiega l’assessore Alessandra Clemente – è stato condiviso in un tavolo di coordinamento con la municipalità, polizia locale e associazioni del territorio del commercio. I lavori saranno eseguiti attivando, di volta in volta, microcantieri di breve durata. Abbiamo la necessità di recuperare ogni ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono iniziati questa mattina istraordinari di manutenzione di viache prevedono la sostituzione della pavimentazione in pietra con il conglomerato bituminoso. Inon causeranno la chiusura della. La sostituzione del mantole rientra nel più ampio progetto di riqualificazione di via Giorgio Arcoleo, via Vannella Gaetani e via Domenico. “Il programma dei– spiega l’assessore Alessandra Clemente – è stato condiviso in un tavolo di coordinamento con la municipalità, polizia locale e associazioni del territorio del commercio. Isaranno eseguiti attivando, di volta in volta, microcantieri di breve durata. Abbiamo la necessità di recuperare ogni ...

Mzilla03 : RT @Mzilla03: Già me lo immagino, una notte di Champions, una di quelle dove ospitii Barca,Real,Liverpool... E Caressa-Bergomi iniziano la… - Ric1926_ : RT @Mzilla03: Già me lo immagino, una notte di Champions, una di quelle dove ospitii Barca,Real,Liverpool... E Caressa-Bergomi iniziano la… - Mzilla03 : Già me lo immagino, una notte di Champions, una di quelle dove ospitii Barca,Real,Liverpool... E Caressa-Bergomi in… - Roccaromana : Iniziano le rotture di cazzo dei covidioti per gli assembramenti a Napoli! Ciat rutt u cazz ! #Maradona - sportli26181512 : Coppa Italia 2020, risultati di oggi: Parma batte Cosenza, Brescia ko a tavolino: Iniziano a delinearsi i primi ott… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli iniziano Covid a Napoli, seconda ondata: il primo focolaio a Posillipo Il Mattino Luigi Varriale, a 23 anni a capo della Sorrento Positano Digital: sfruttiamo le tecnologie

Esperienza internazionale, professionalità, entusiasmo e amore per il territorio. Questa la ricetta vincente del project manager di Napoli Running: “Per la Sorrento Positano Digital Running Festival s ...

Napoli, in via Morelli partono i lavori ma resta aperta al traffico

Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria di via Morelli. I lavori rientrano nel progetto di riqualificazione di via Giorgio Arcoleo, via Vannella Gaetani ...

Esperienza internazionale, professionalità, entusiasmo e amore per il territorio. Questa la ricetta vincente del project manager di Napoli Running: “Per la Sorrento Positano Digital Running Festival s ...Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria di via Morelli. I lavori rientrano nel progetto di riqualificazione di via Giorgio Arcoleo, via Vannella Gaetani ...