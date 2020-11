Morte Maradona | Gigi D’Alessio straziato dal dolore | “era un fratello”

(Di venerdì 27 novembre 2020)con un post su Instagram ha voluto ricordare. Per lui non solo la leggenda del calcio ma un vero fratello Prostrato dalha voluto lanciare un messaggio social per ladi Diego Armando. La scomparsa improvvisa e prematura del più grande calciatore di tutti i tempi L'articolo Curiosauro.

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - Inter : ?? | RICORDO Il messaggio del club nerazzurro per Diego Armando Maradona, scomparso oggi all'età di 60 anni ?? - vaticannews_it : #25novembre #PapaFrancesco 'è informato della morte di Diego #Maradona, ripensa con affetto alle occasioni di incon… - pazzoperrep : Feticismi Disegnati. Il layout della prima pagina di ieri con la (foto)notizia della morte di #Maradona. - camila_healing : RT @zHenjo_SJF: #NonSiPuòDescrivere la sensazione di sgomento che m'ha sopraffatto alla notizia della morte di #Maradona. Ai tempi di #Nap… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona

BUENOS AIRES - Col senno di poi (o con el diario del lunes, come dicono in Argentina) l’ipotesi di allestire una camera ardente per meno di mezza giornata — per Lui — e pensare che la cosa potesse fil ...Cardito, il Comune rende Omaggio a Maradona-La nota apparsa sui canali ufficiali del Sindaco Giuseppe Cirillo. Il dettaglio- Cardito - La morte di Maradona ci ha colpiti profondamente nell’animo. Dieg ...