Maradona, scivolone social della Pausini: “Un uomo poco apprezzabile fa più notizia” (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La delicatezza non appartiene a tutti, questo è un dato di fatto. Esistono persone che hanno in mente un’idea del tutto apprezzabile e condivisibile ma, nel passaggio dalla mente alla bocca, la modificano facendo uscire il peggio. Ed ecco che vengono fuori pensieri di un banale unico, cadute di stile, allusioni facili ma, soprattutto, qualcosa che non ha niente a che vedere rispetto all’onda emotiva delle ultime 24 ore. Il post di Laura Pausini lascia senza parole, è la rappresentazione del messaggio sociale dal grande impatto che, però, viene macchiato da qualcosa che non c’entra. “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – La delicatezza non appartiene a tutti, questo è un dato di fatto. Esistono persone che hanno in mente un’idea del tuttoe condivisibile ma, nel passaggio dalla mente alla bocca, la modificano facendo uscire il peggio. Ed ecco che vengono fuori pensieri di un banale unico, cadute di stile, allusioni facili ma, soprattutto, qualcosa che non ha niente a che vedere rispetto all’onda emotiva delle ultime 24 ore. Il post di Lauralascia senza parole, è la rappresentazione del messaggioe dal grande impatto che, però, viene macchiato da qualcosa che non c’entra. “In Italia fa più notizia l’addio ad unsicuramente bravissimo a giocare al pallone ma davveroper mille cose personali diventate pubbliche, ...

Non so davvero che pensare”. La lotta contro la violenza sulle donne è tema sensibile e ieri era il giorno dedicato a tutto ciò, ma, sfortuna ha voluto, che fosse lo stesso della morte di Diego ...

