Maradona, Napoli ti ringrazia. Ma ora abbiamo bisogno di un vero riscatto (Di giovedì 26 novembre 2020) Maradona è stato uno degli ultimi uomini in grado di scatenare a Napoli fenomeni di devozione popolare ai limiti del paganesimo. Come è per San Gennaro. Come è stato per Totò e Massimo Troisi. A dimostrarlo sono le strade della città. I murales e i feticci del Pibe che contendono gli spazi della religiosità con L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 26 novembre 2020)è stato uno degli ultimi uomini in grado di scatenare afenomeni di devozione popolare ai limiti del paganesimo. Come è per San Gennaro. Come è stato per Totò e Massimo Troisi. A dimostrarlo sono le strade della città. I murales e i feticci del Pibe che contendono gli spazi della religiosità con L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

brfootball : Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Marado… - Vivo_Azzurro : Addio a #Maradona, il più grande di tutti i tempi. Le dichiarazioni di Gravina ???? - MarcoBellinazzo : 'Chi pensa che a Napoli il calcio sia solo calcio non ha capito ancora che cos'è il calcio, né che cos'è Napoli'.… - thaiiswho : RT @claalbuquerque: O San Paolo, que em breve se chamará Maradona, nesse momento. O Napoli joga pela Europa League hoje a noite. ?? Oh mama… - pabliandrada : RT @brfootball: Napoli president Aurelio de Laurentiis confirms he wants to rename the San Paolo stadium in tribute to Diego Maradona ?? htt… -