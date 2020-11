Il Chucky è un ambo sicuro sulla ruota azzurra

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ho sempre preferito piangere da solo ma al fischio di inizio avrei voluto piangere abbracciando tutta Napoli. Per la prima volta da quando vivo il calcio, non ho provato alcun gusto, alcun piacere, alcuna emozione. Solo profonda ed incredula tristezza. Il muro del Rjeka, il nostro lento e compassato possesso. Piotr si accende dieci secondi e Anastasio realizza il sogno di un goal al San Paolo. Ah si chiama Armando.. Faouzi, novanta minuti in campo è un pizzico di gioia in una serata surreale . Una speranza, una certezza, un piede al posto giusto. Cruciani, Sallusti, Mughini e tutti voi che vivete di briciole di luce accese sull’ossessione che avete di Napoli, poiché troppo grande, complessa, immensa per poter essere compresa da chi è davvero piccolo e banale… Se Dìdì Vavà e Pelè furono ‘a guallera e Canè, voi siete ‘a guallera del piede sinistro di Lobotka Chuky è sempre più una ...