È morto Diego Armando Maradona

(Di giovedì 26 novembre 2020) Questo terribile 2020 si è portato via anche l'icona più venerata del calcio mondiale,, colpito da una crisi cardio-respiratoria nella 'casa di Tigre', la sua abitazione nella provincia di Buenos Aires dove si trovava dopo un intervento subito per rimuovere un'ematoma subdurale. Meno di un mese fa, invece, il 'Pibe de oro' festeggiava, con una intervista a France Football, il suo sessantesimo compleanno "sognando di poter segnare un altro gol contro gli inglesi, stavolta con la mano destra!" e confessando quanto gli mancasse far innamorare le persone con le sue folli giocate. Proprio come accadde nel 1986, ai Mondiali in Messico, quando con le mani e con i piedifece impazzire avversari e tifosi. Contro gli inglesi, in un quarto di finale ricco di implicazioni politiche per via delle ...