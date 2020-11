E De Crescenzo disse | “Non sai che ti sei perso”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 26 novembre 2020) di Fulvio Nastasi Da Maradona in poi i napoletani si dividono in tre categorie: chi lo vide giocare; chi arrivo' tardi e s'e' dovuto accontentare di immagini e racconti; chi se n'era andato troppo presto e gli altri poterono solo consolare dicendo, come Luciano Desai che ti sei. Perche' certi messaggi forse arrivano nell'aldila'. Oggi tutti quanti loro, nonni, padri, figli e fantasmi ma anche chi deve ancora nascere qui radunati prendono atto che Diego ha versato, come chiunque, la tassa alla morte ma anche che il suo mito ha gia' dribblato il tempo (segnando poi di sinistro) e da un sacco di tempo. Ora che l'inflazione della lingua sciupa la parola "mito" (anche con l'emme maiuscola) e' assai difficile trovare, per Diego, l'aggettivo giusto. Diego e basta.