Disastro in Rai: Detto Fatto sospeso? Non proprio: alle 6 del mattino, la replica: questo servizio sui reggiseni. Ma davvero? (Di giovedì 26 novembre 2020) Incredibile, ma vero. Detto Fatto, il programma di Bianca Guaccero in onda su Rai 2, dopo il Disastroso servizio sulla spesa "acchiappa-uomini" al supermercato è stato sospeso dai vertici Rai. Peccato però che, come nota Marco Antonellis su Affari Italiani, in verità il programma vada ancora in onda. Per la precisione nella mattinata di oggi, giovedì 26 novembre, è stata trasmessa una replica alle 6 del mattino. Insomma, sospeso ma soltanto a rate. E ancor più clamoroso, nella replica proposta poche ore fa, è stato trasmesso anche un servizio su come comprare i reggiseni più adatti e come sottofondo la musica di Nove settimane e mezzo. Ci si chiede, insomma, perché se un programma è ...

