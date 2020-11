Detto Fatto sospeso per il tutorial della spesa, Bianca Guaccero: “Chiedo scusa a tutti” (Di giovedì 26 novembre 2020) Detto Fatto rientra tra le trasmissioni Rai quotidianamente più seguite dal pubblico italiano. Il tutorial su come fare la spesa in modo “sensuale”, però, ha attirato le critiche da ogni fronte. In molti hanno sollevano dubbi e perplessità sul Fatto che lanciasse un messaggio adeguato alla trasmissione. La Rai ha deciso di sospendere, intanto, la messa in onda del programma: ecco i dettagli e le parole del direttore di Rai2 e di Bianca Guaccero. Detto Fatto, sospesa la messa in onda dopo il “tutorial sensuale” Non appena il tutorial sulla “spesa sensuale” è andato in onda, è subito esplosa la polemica sui social. Secondo quello che riporta Ansa, l’amministratore ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 26 novembre 2020)rientra tra le trasmissioni Rai quotidianamente più seguite dal pubblico italiano. Ilsu come fare lain modo “sensuale”, però, ha attirato le critiche da ogni fronte. In molti hanno sollevano dubbi e perplessità sulche lanciasse un messaggio adeguato alla trasmissione. La Rai ha deciso di sospendere, intanto, la messa in onda del programma: ecco i dettagli e le parole del direttore di Rai2 e di, sola messa in onda dopo il “sensuale” Non appena ilsulla “sensuale” è andato in onda, è subito esplosa la polemica sui social. Secondo quello che riporta Ansa, l’amministratore ...

