Covid, gelo sul Vaccino AstraZeneca: "Serve uno studio ulteriore" (Di giovedì 26 novembre 2020) Il Vaccino AstraZeneca contro il Covid necessita di analisi più approfondite: lo ha dichiarato il CEO dell'azienda, a seguito di alcuni dubbi in merito alla sua efficacia "Dobbiamo convalidarlo, quindi dobbiamo fare uno studio ulteriore": le parole dell'amministratore delegato di AstraZeneca hanno spiazzato tutti riguardo al Vaccino che si prospettava essere ormai pronto. I dubbi sono L'articolo proviene da YesLife.it.

I nostri bambini e ragazzini rischiano di ammalarsi di polmonite non per il Covid-19 ma per l'esposizione al gelo immob…

Ultime Notizie dalla rete : Covid gelo Covid, tra governo e regioni il gelo non è solo quello delle piste da sci AGI - Agenzia Italia Gela, scuole e aree ancora chiuse. Il sindaco proroga ordinanza per alto numero contagi

Fino al 2 dicembre le scuole di ogni ordine e grado del comune di Gela rimarranno chiuse. Il sindaco di Gela Lucio Greco ha prolungato l’ordinanza emessa il 16 novembre scorso, dopo la video-conferenz ...

Covid-19, morti i genitori di Barbara vittima del terremoto di Amatrice

di Chiara FabriziAddio a Franca ed Enzo Marinelli, i genitori di Barbara recuperata senza vita insieme al marito Matteo dalle macerie dell'hotel Roma di Amatrice il 24 agosto del 2016. Gela Orvieto e ...

