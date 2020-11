“Conte out”, i tifosi dell’Inter iniziano a spazientirsi: le migliori reazioni social (Di giovedì 26 novembre 2020) La pazienza dei tifosi dell’Inter per mister Conte sembra ormai essere finita: sui social spopola nuovamente l’hashtag “Conte out”. L’allenatore salentino si presenta lo stesso davanti ai microfoni. L’Inter non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) La pazienza deiper mister Conte sembra ormai essere finita: suispopola nuovamente l’hashtag. L’allenatore salentino si presenta lo stesso davanti ai microfoni. L’Inter non… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

______prtm : @InterClubIndo Conte out, Pochettino in ?? - gregortalar : @LapoDeCarlo1 Conte out. Ennesimo fallimento da parte del nervoso allenatore - bgosmarya : Spaletti in, conte out - sheandypratama : @FansNerazzurri Conte out ganti ma pochetino aja klo ga ma montella - Dario28270740 : #InterRealMadrid #Inter #InterReal Conte OUT Allegri IN da subito e recupero di Eriksen, sei d’accordo? -

Ultime Notizie dalla rete : “Conte out” Il marketing 4.0 vuole l'integrazione del tradizionale e del digital marketing Affaritaliani.it