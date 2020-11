Assegnati gli Oscar di Bilancio di Ferpi | ecco tutti i vincitori

Leggi su dire

(Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – Una premiazione davvero “speciale” quella dell’Oscar di Bilancio 2020 che si è svolta oggi in diretta streaming. L’evento, coordinato da Luca Testoni, Direttore di ETicaNews, oltre a premiare i vincitori della 56esima edizione, è stato anche l’occasione per una visione di scenario globale, grazie ai contributi di due personaggi di rilievo: Jesus López Zaballos, presidente Effas – European Federation of Financial Analysts Societies e Chiara Del Prete, presidente Efrag – European Financial Reporting Advisory Group. La visione internazionale – Per Jesus López Zaballos, il cambiamento legato all’integrazione di criteri extra finanziari nella finanza tradizionale è stato molto rapido e oggi sono sempre di più gli investitori che si pongono domande sulle organizzazioni nelle quali investono, chiedendosi se sono stati rispettati gli obiettivi di sostenibilità. La realtà è che oggi chi investe in modo sostenibile, e lo fa in modo trasparente, sarà più competitivo. Chiara Del Prete ha voluto invece sottolineare il passaggio in atto dal concetto di contabilità a quello di comunicazione finanziaria. Tra le novità, una maggiore interconnessione tra informativa finanziaria e non finanziaria, lo spostamento di attenzione dalla performance alla responsabilità, il cambiamento prodotto dall’impatto della tecnologia sull’attività di reporting.