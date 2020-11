All Together Now’ J-Ax nella bufera, ad una concorrente “sembri una shampista che ci fa la messa in piega”, il web si rivolta (Di giovedì 26 novembre 2020) ‘All Together Now’ quest’anno è tornato con una formula un po’ rivista che ha conquistato immediatamente il pubblico. I giudici, J Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo piacciono molto e, anche quando interagiscono tra di loro, a volte anche battibeccando, entusiasmano e da casa il pubblico si schiera ora con uno ora con l’altro giudice. Tra di loro pare esserci, comunque, sintonia anche se la settimana scorsa la lite tra Anna Tatangelo e Rita Pavone è stata abbastanza accesa quando la Pavone ha detto alla Tatangelo che lei non poteva tanto giudicare una coppia che canta insieme perchè lei per prima ha cantato in coppia con l’ex compagno, Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo, molto risentita, ha risposto che lei con D’alessio ha cantato solo una canzone. J Ax dà un giudizio un po’ pesante e il web si rivolta J – Ax è ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 26 novembre 2020) ‘Allquest’anno è tornato con una formula un po’ rivista che ha conquistato immediatamente il pubblico. I giudici, J Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo piacciono molto e, anche quando interagiscono tra di loro, a volte anche battibeccando, entusiasmano e da casa il pubblico si schiera ora con uno ora con l’altro giudice. Tra di loro pare esserci, comunque, sintonia anche se la settimana scorsa la lite tra Anna Tatangelo e Rita Pavone è stata abbastanza accesa quando la Pavone ha detto alla Tatangelo che lei non poteva tanto giudicare una coppia che canta insieme perchè lei per prima ha cantato in coppia con l’ex compagno, Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo, molto risentita, ha risposto che lei con D’alessio ha cantato solo una canzone. J Ax dà un giudizio un po’ pesante e il web siJ – Ax è ...

