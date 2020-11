Alessandro Gassmann e quel messaggio che non tutti hanno digerito – FOTO

Leggi su yeslife

(Di giovedì 26 novembre 2020)nella bufera social per via di una proposta che non è piaciuta per nulla sul web. Molti insulti per lui Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@official)nella bufera mediatica e social per via del vaccino. L’attore ha lanciato su Twitter una proposta L'articolo proviene da YesLife.it.