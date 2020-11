Votarono No al referendum sul taglio dei parlamentari, M5s sospende i deputati Colletti e Lapia per due mesi (Di mercoledì 25 novembre 2020) I probiviri del Movimento 5 stelle hanno sospeso per due mesi i deputati Andrea Colletti e Mara Lapia che a settembre scorso si schierarono contro il taglio dei parlamentari. Secondo quanto anticipato dall’agenzia Adnkronos, la decisione stata comunicata agli interessati in queste ore. Solo un richiamo, invece, per il collega Andrea Vallascas. “Non si può limitare un deputato della Repubblica nello svolgimento delle sue funzioni”, ha dichiarato all’agenzia, “ma soprattutto mi meraviglia che venga presa una decisione così il giorno prima del voto a maggioranza assoluta sullo scostamento di bilancio”. “Se dovessi scendere al loro livello di persone poco strutturate politicamente e poco intelligenti, non dovrei presentarmi domani in Aula per il voto, rischiando così di far traballare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) I probiviri del Movimento 5 stelle hanno sospeso per dueAndreae Marache a settembre scorso si schierarono contro ildei. Secondo quanto anticipato dall’agenzia Adnkronos, la decisione stata comunicata agli interessati in queste ore. Solo un richiamo, invece, per il collega Andrea Vallascas. “Non si può limitare un deputato della Repubblica nello svolgimento delle sue funzioni”, ha dichiarato all’agenzia, “ma soprattutto mi meraviglia che venga presa una decisione così il giorno prima del voto a maggioranza assoluta sullo scostamento di bilancio”. “Se dovessi scendere al loro livello di persone poco strutturate politicamente e poco intelligenti, non dovrei presentarmi domani in Aula per il voto, rischiando così di far traballare la ...

