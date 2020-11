Volley, Superlega: Perugia torna prima, Modena e Vibo sorridono (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano-Perugia 1-3 " Perugia vince 3-1 a Milano, riscatta all'Allianz Cloud il tonfo di domenica a Monza e riscavalca Civitanova in vetta alla classifica. Milano cade per la seconda volta di fila nel ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) Milano-1-3 "vince 3-1 a Milano, riscatta all'Allianz Cloud il tonfo di domenica a Monza e riscavalca Civitanova in vetta alla classifica. Milano cade per la seconda volta di fila nel ...

piro0321_165 : RT @pilloledivolley: Superlega risultati 25 novembre: Perugia passa a Milano, Vibo Valentia approfitta dell’emergenza di Trento, Modena la… - shizukuvb8 : RT @pilloledivolley: Superlega classifica 25 novembre: ??: Perugia torna in testa, Vibo Valentia si prende il 3° posto in solitaria, Modena… - DavideSaio : RT @TonnoCallipoVol: ?? Continua la cavalcata della #TonnoCallipo che sbanca anche la BLM Group Arena di Trento grazie ad una prova colletti… - ami_nein12 : RT @PowervolleyMI: ?? l 1° SET ?? ? Il mani out di Ishikawa chiude il primo set 25-21. ?? ? #Superlega #MilanoPerugia ?? ? #UnaSolaFede ??… - ami_nein12 : RT @PowervolleyMI: ?? l START Si scende in campo per il recupero dell'ottava di campionato: ecco lo starting six del match con Perugia! #S… -