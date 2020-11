‘Uomini e Donne’, Riccardo Guarnieri ricomincia a frequentare Roberta Di Padua: la reazione di Ida Platano non lascia spazio a interpretazioni! (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha posto all’attenzione del pubblico il riavvicinamento tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Se da un lato Riccardo è stato molto contento di aver potuto riprendere il dialogo con la Di Padua, dall’altro la dama si è mostrata altrettanto soddisfatta in quanto ha ricevuto delle chiamate dal cavaliere. I due, infatti, hanno intrattenuto chiacchierate telefoniche molto lunghe che li stanno portando pian piano a riavvicinarsi e a riscoprirsi. Le scene di Riccardo e Roberta andate in onda, però, non sono state di certo gradite da Ida Platano che, tramite Instagram Story, ha detto la sua: Volevo dire questa cosa: sono sbalordita delle persone che ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne, la conduttrice Maria De Filippi ha posto all’attenzione del pubblico il riavvicinamento traDi. Se da un latoè stato molto contento di aver potuto riprendere il dialogo con la Di, dall’altro la dama si è mostrata altrettanto soddisfatta in quanto ha ricevuto delle chiamate dal cavaliere. I due, infatti, hanno intrattenuto chiacchierate telefoniche molto lunghe che li stanno portando pian piano a riavvicinarsi e a riscoprirsi. Le scene diandate in onda, però, non sono state di certo gradite da Idache, tramite Instagram Story, ha detto la sua: Volevo dire questa cosa: sono sbalordita delle persone che ...

