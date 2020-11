Uomini e Donne, Gemma rivela un dettaglio hot: gelo in studio (Di mercoledì 25 novembre 2020) Gemma, la dama più famosa del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, oggi in puntata ha raccontato la sua uscita con Maurizio; alcuni particolari sono hot Screenshot puntataUna parentesi piccante quella che oggi pomeriggio ha visto protagonisti a centro studio, durante la puntata di Uomini e Donne, Gemma, Maurizio e l’altra “contendente” del cavaliere, ossia Valentina. Gemma ha raccontato di essere uscita con Maurizio la sera della puntata in cui si è fatta la sfilata. La dama ha preparato per lui dei manicaretti con le sue mani: un aperitivo, degli appetizer; Maurizio invece ha impreziosito la serata portando, da vero gentleman, un vino rosè prestigioso che i due hanno sorseggiato insieme. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di mercoledì 25 novembre 2020), la dama più famosa del dating show di Canale 5,, oggi in puntata ha raccontato la sua uscita con Maurizio; alcuni particolari sono hot Screenshot puntataUna parentesi piccante quella che oggi pomeriggio ha visto protagonisti a centro, durante la puntata di, Maurizio e l’altra “contendente” del cavaliere, ossia Valentina.ha raccontato di essere uscita con Maurizio la sera della puntata in cui si è fatta la sfilata. La dama ha preparato per lui dei manicaretti con le sue mani: un aperitivo, degli appetizer; Maurizio invece ha impreziosito la serata portando, da vero gentleman, un vino rosè prestigioso che i due hanno sorseggiato insieme. LEGGI ANCHE ...

