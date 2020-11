Stop al pronto soccorso di Nola: ospedale solo per coronavirus (Di mercoledì 25 novembre 2020) solo codici rossi, ma “con una procedura molto complesse, quasi impossibile”. Dalla notte scorsa, come aveva anticipato l’AGI la scorsa settimana, il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pieta’ di Nola e’ infatti chiuso. Lo comunica il sindaco di Nola, Gaetano Minieri, non appena e’ stato informato che la struttura sanitaria non accetta piu’ pazienti, se non per urgenze indifferibili. “Tutto cio’ nonostante le rassicurazioni avute, anche a mezzo di organi di stampa”, scrive il primo cittadino, che nelle scorse settimane aveva paventato il rischio della chiusura del plesso ospedaliero per far fronte alla richiesta di posti letto per l’emergenza Covid. E le proteste, alle quali avevano aderito anche altri sindaci del Nolano, avevano avuto un primo effetto: il ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 25 novembre 2020)codici rossi, ma “con una procedura molto complesse, quasi impossibile”. Dalla notte scorsa, come aveva anticipato l’AGI la scorsa settimana, ildell’Santa Maria della Pieta’ die’ infatti chiuso. Lo comunica il sindaco di, Gaetano Minieri, non appena e’ stato informato che la struttura sanitaria non accetta piu’ pazienti, se non per urgenze indifferibili. “Tutto cio’ nonostante le rassicurazioni avute, anche a mezzo di organi di stampa”, scrive il primo cittadino, che nelle scorse settimane aveva paventato il rischio della chiusura del plesso ospedaliero per far fronte alla richiesta di posti letto per l’emergenza Covid. E le proteste, alle quali avevano aderito anche altri sindaci delno, avevano avuto un primo effetto: il ...

Solo codici rossi, ma “con una procedura molto complesse, quasi impossibile”. Dalla notte scorsa, come aveva anticipato l’AGI la scorsa settimana, il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Pi ...

Cagliari, terzo tampone negativo per Nandez: pronto al rientro in campo

Nahitan Nandez può riprendere a pieno regime: lasciato a riposo contro la Juve, dopo i casi di Coronavirus nell'Uruguay, può tornare in campo ...

