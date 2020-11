Stefano De Martino: ritorna il “calore” con una sua ex. Lo rivela un paparazzo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Stefano De Martino continua a fa parlare di sè. Dopo la rottura con Belen qualcuna ha fatto breccia nel suo cuore. Lo rivela uno scatto Che la vita sentimentale del ballerino e conduttore, Stefano De Martino, non fosse per niente noiosa c’è ne siamo accorti negli ultimi tempi, dopo che ha concluso dopo anni d’amore e rotture il matrimonio con la showgirl argentina, Belen Rodriguez. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@StefanodeMartino) Lo scugnizzo napoletano con le donne sembra andar forte, sarà la simpatia tutta napoletana? Nel frattempo la sua carriera da conduttore per l’ex concorrente di Amici, va a gonfie vele. E’ stato infatti ... Leggi su kronic (Di mercoledì 25 novembre 2020)Decontinua a fa parlare di sè. Dopo la rottura con Belen qualcuna ha fatto breccia nel suo cuore. Louno scatto Che la vita sentimentale del ballerino e conduttore,De, non fosse per niente noiosa c’è ne siamo accorti negli ultimi tempi, dopo che ha concluso dopo anni d’amore e rotture il matrimonio con la showgirl argentina, Belen Rodriguez. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@de) Lo scugnizzo napoletano con le donne sembra andar forte, sarà la simpatia tutta napoletana? Nel frattempo la sua carriera da conduttore per l’ex concorrente di Amici, va a gonfie vele. E’ stato infatti ...

maatiside : RT @MuseoEgizio: In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di #pandemie n… - Museodata : RT @MuseoEgizio: In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di #pandemie n… - AlexBonoVox1 : RT @MuseoEgizio: In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di #pandemie n… - Moltapazienza4 : RT @MuseoEgizio: In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di #pandemie n… - MuseoEgizio : In diretta ora il direttore Christian Greco e il professor Stefano De Martino per raccontarci la diffusione di… -