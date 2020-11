Sicurcond e Cosmart Hub | accordi con Elevia Investmets Banco ZRT ed Enel X

Leggi su ladenuncia

(Di mercoledì 25 novembre 2020)srl implementa il proprio progetto di sviluppo strategico basato sul Decreto Rilancio (ecobonus 110% per l’efficientamento energetico degli edifici per giro di affari stimato superiore ai 100 miliardi di euro). Il progetto è realizzato con estremo successo da Alfredo Iorio project manager, Giuseppe Giudice responsabile commerciale e, in qualità di senior advisor, da Stefano Masullo magnifico rettore Isfoa – Libera e privata università di diritto internazionale.InvestmentsZRT – Avviati rapporto operativo e convenzione sinergica conInvestmentsZRT gruppo finanziario europeo strutturato nella forma giuridica di SCPA Società Cooperativa per Azioni, con sede legale a Budapest dove è posizionata la holding di gruppo. Stefano Masullo ha avviato i primi contatti ...