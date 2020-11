Migranti | da Prefettura di Napoli e Asl protocollo anti-Covid

(Di mercoledì 25 novembre 2020) È stato siglato dalladie dalle Aziende sanitarie locali1 Centro,2 Nord e3 Sud unoperativo per definire procedure veloci e condivise per la prevenzione e il contenimento della diffusione del virus nei Centri di accoglienza straordinaria (Cas) dell’area metropolitana. Il documento, realizzato con il supporto dell’Oim, fornisce indicazioni agli enti gestori dei Cas sulle modalita’ d’azione degli uffici sanitari e i comportamenti da osservare all’interno dei Centri sia da parte degli ospiti sia dal personale in servizio nelle strutture. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

