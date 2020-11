Le migliori offerte su Amazon per il Black Friday 2020

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Lesuper ilvede numerosi prodotti di ogni genere con sconti fino al 60 percento che consentono di risparmiare molti soldi, soprattutto se acquisti i regali di Natale in anticipo. Come di consueto con ledell’e-commerce di Seattle, bisogna fare attenzione alla durata delle promozioni che possono terminare dopo 24 ore, una settimana o fino ad esaurimento scorte. Per cui se vuoi risparmiare non esitare a fare acquisti, aggiungi il prodotto o prodotti in sconto nel carrello e fatteli spedire quanto prima. Ricorda che tra COVID-19 e le festività i tempi di consegna tenderanno ad allungarsi man mano che ci avviciniamo a dicembre. Sconti del 23 novembre per il: smartphone, ...