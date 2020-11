La violenza non va in lockdown. Un femminicidio ogni 3 giorni. 91 delitti da gennaio a ottobre. Con le misure contro la pandemia sono aumentati gli omicidi in famiglia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una donna uccisa ogni tre giorni. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’ultimo rapporto dell’istituto di ricerca Eures sul femminicidio in Italia certifica che nei primi dieci mesi del 2020 si contano 91omicidi con vittime femminili. Il lockdown ha funzionato da acceleratore in quella che viene definita “la trappola della convivenza”. In forte crescita le vittime al Nord, in diminuzione al Centro-Sud. E raddoppiano i femminicidi-suicidi. Il dato sulle 91 donne uccise tra gennaio e ottobre di quest’anno indica una leggera flessione rispetto alle 99 vittime dello stesso periodo dell’anno precedente. A diminuire significativamente sono tuttavia soltanto le vittime femminili della criminalità ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 novembre 2020) Una donna uccisatre. Nella giornata internazionalelasulle donne, l’ultimo rapporto dell’istituto di ricerca Eures sulin Italia certifica che nei primi dieci mesi del 2020 si contano 91con vittime femminili. Ilha funzionato da acceleratore in quella che viene definita “la trappola della convivenza”. In forte crescita le vittime al Nord, in diminuzione al Centro-Sud. E raddoppiano i femminicidi-suicidi. Il dato sulle 91 donne uccise tradi quest’anno indica una leggera flessione rispetto alle 99 vittime dello stesso periodo dell’anno precedente. A diminuire significativamentetuttavia soltanto le vittime femminili della criminalità ...

La Giornata contro la violenza sulle donne spiegata ai bambini: come educare i più piccoli che saranno degli adulti migliori domani.

La sindaca incontra l’autore del video choc «Le parole sono pietre, anche sui social...»

«Parole, ritengo, pronunciate con superficialità. Ma questa superficialità non è di certo accettabile. Alla violenza terribile di quel messaggio ho visto replicare con le parole violente ...

«Parole, ritengo, pronunciate con superficialità. Ma questa superficialità non è di certo accettabile. Alla violenza terribile di quel messaggio ho visto replicare con le parole violente ...