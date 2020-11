La Rai insegna alle donne come rimorchiare al supermercato: polemiche per il tutorial | VIDEO (Di mercoledì 25 novembre 2020) Care amiche, al supermercato si cucca. Non lo sapevate? A spiegarcelo è stato Detto Fatto, trasmissione del pomeriggio di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero, nel corso della puntata di ieri, 24 novembre. Tra sguardi ammiccanti, pose innaturali e provocanti, il servizio pubblico in pochi minuti ha riportato indietro di parecchi decenni le lancette del tempo sulla figura femminile, proprio quando oggi si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Inevitabili le polemiche sui social. Ma ripercorriamo quanto accaduto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash italiano) Sono quasi le tre del pomeriggio e la puntata di Detto Fatto si apre con un tutorial su come camminare sui tacchi. Al fianco di Bianca ... Leggi su tpi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Care amiche, alsi cucca. Non lo sapevate? A spiegarcelo è stato Detto Fatto, trasmissione del pomeriggio di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero, nel corso della puntata di ieri, 24 novembre. Tra sguardi ammiccanti, pose innaturali e provocanti, il servizio pubblico in pochi minuti ha riportato indietro di parecchi decenni le lancette del tempo sulla figura femminile, proprio quando oggi si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle. Inevitabili lesui social. Ma ripercorriamo quanto accaduto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash italiano) Sono quasi le tre del pomeriggio e la puntata di Detto Fatto si apre con unsucamminare sui tacchi. Al fianco di Bianca ...

_9Maraya6_ : Invece da noi la Rai nel programma 'Detto fatto' insegna alle donne a farlo venire duro ai maschietti mentre fanno… - Sn0WzX : #nonseisola c'è la RAI che ti insegna tutto <3 - mazzettam : @EnzaMoscaritolo Per fortuna c'è mamma #RAI che t'insegna le cose! - amykrania : ed io che non ho mai fatto “ah!” ed alzato la gamba per prendere i prodotti in alto... fortuna che la rai mi insegn… - paglialunga00 : RT @EugenioCardi: @Linus2k @emanuele2punto0 Tutto questo in RAI? ?? Davvero incredibile come sia decaduta la TV di Stato... Sono tutt'altro… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai insegna Bari in onda su Rai 5: giovani talenti del Conservatorio “Piccinni” protagonisti della puntata di 'Nessun Dorma' BariToday Detto Fatto, tutorial per essere sexy al supermercato, è bufera: «Donne ridicolizzate»

Una ragazza con tacchi alti, strizzata in degli short cortissimi e con la pancia di fuori, insegna alle donne come fare la spesa al supermercato in maniera sexy. Un vero e proprio ...

Il Paradiso delle Signore 5 anticipazioni 26 novembre, Marcello non rinuncia a partire

Il Paradiso delle Signore 5 le anticipazioni del 26 novembre, trama episodio 33 Il Paradiso delle Signore 5, in onda dal lunedì al venerdì su Rai alle ore ...

Una ragazza con tacchi alti, strizzata in degli short cortissimi e con la pancia di fuori, insegna alle donne come fare la spesa al supermercato in maniera sexy. Un vero e proprio ...Il Paradiso delle Signore 5 le anticipazioni del 26 novembre, trama episodio 33 Il Paradiso delle Signore 5, in onda dal lunedì al venerdì su Rai alle ore ...