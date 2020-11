Juventus | Morata da record | “Ora sono più decisivo”

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Alvaroregala la vittoria allanella gara contro il Ferencvaros che ha permesso alla squadra bianconera di passare il turno di Champions League con due giornate in anticipo. Il centravanti spagnolo attraversa un grande stato di forma, grazie al quale è riuscito ad eguagliare il suodi marcature in una stagione nella competizione europea grazie al gol nei minuti di recupero. Nel post partita ha rilasciato le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport e si è detto soddisfatto del suo avvio di stagione. LEGGI ANCHE:-Ferencvaros 2-1, Pirlo: "Approccio sbagliato, cambi non bene" LEGGI ANCHE: Calciomercato, Real Madrid molla un obiettivo: gioca nellaAlvaro, attaccante della...

Ancora decisivo lo spagnolo: il suo gol vale la vittoria contro il Ferencvaros e il pass per gli ottavi di finale. Già cinque le reti in questa edizione di Champions ...Più che tecnico o fisico, il punto sembra però mentale. Intanto Dybala sta evidentemente patendo il ruolo da comprimario, sia pure di lusso, di una Juve in cui lui si immagina come protagonista. Quind ...