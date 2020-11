Grammy 2021, tutte le nomination: da Beyoncé a Post Malone, da Billie Eilish ai Coldplay, da Justin Bieber a Taylor Swift (Di mercoledì 25 novembre 2020) Beyoncé potrebbe fare la storia della musica. La cantante di “Halo” ha portato a casa nove candidature ai Grammy 2021 e potrebbe bastarle vincerne quattro per diventare l’artista donna più premiata nella storia della manifestazione. Se poi “Queen Bey”, che ha già portato a casa 24 statuette, a fine gennaio dovesse fare l’en plein sarebbe da Guinness: un record per il maggior numero di vittorie in assoluto nella storia dei premi. La 63esima edizione dei Grammy andrà in onda in diretta da Los Angeles sulla Cbs col comico Trevor Noah del “Daily Show” a fare gli onori di casa: ancora non è chiaro se con il pubblico in sala o, come è diventato consuetudine da quando è scoppiata la pandemia, davanti a una platea vuota. A far concorrenza alla cantante texana che ha conquistato il cuore e l’ammirazione di milioni di fan in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020)potrebbe fare la storia della musica. La cantante di “Halo” ha portato a casa nove candidature aie potrebbe bastarle vincerne quattro per diventare l’artista donna più premiata nella storia della manifestazione. Se poi “Queen Bey”, che ha già portato a casa 24 statuette, a fine gennaio dovesse fare l’en plein sarebbe da Guinness: un record per il maggior numero di vittorie in assoluto nella storia dei premi. La 63esima edizione deiandrà in onda in diretta da Los Angeles sulla Cbs col comico Trevor Noah del “Daily Show” a fare gli onori di casa: ancora non è chiaro se con il pubblico in sala o, come è diventato consuetudine da quando è scoppiata la pandemia, davanti a una platea vuota. A far concorrenza alla cantante texana che ha conquistato il cuore e l’ammirazione di milioni di fan in ...

