Gomorra 5 in onda su SKY nel 2021: la conferma di Salvatore Esposito

Gomorra 5 sarà l'ultima stagione della serie nata dal soggetto di Roberto Saviano e, come confermato da Salvatore Esposito durante la live su Twitch, andrà in onda su SKY nel 2021. Si temevano forti ritardi per Gomorra 5 ma, come confermato da Salvatore Esposito, andrà in onda su SKY nel 2021. L'interprete di Genny Savastano l'ha svelato oggi pomeriggio durante la live sul canale Twitch di Movieplayer. Non è ancora possibile conoscere il mese o il giorno esatti dell'arrivo in TV ma è plausibile, come già accaduto in passato, che gli ultimi episodi di Gomorra - La Serie verranno trasmessi su Sky Atlantic nelle ultime settimane autunnali.

