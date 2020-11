‘Gf Vip 5’, nella notte emozionante confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che vorrebbe abbandonare il reality: “Senza di lui non ce la faccio!” (Di mercoledì 25 novembre 2020) La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 5 è stata emotivamente molto forte per tutti i concorrenti, che hanno scoperto che il reality show non si concluderà tra poche settimane come tutti immaginavano, ma si prolungherà fino all’8 febbraio. La notizia ha lasciato interdetti i vipponi, e alcuni di loro hanno già preso la ferma decisione di abbandonare il gioco: tra questi Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Proprio la scelta di Francesco di lasciare la Casa anzitempo ha gettato nello sconforto più profondo il compagno Tommaso Zorzi, che lo vedeva come l’unico punto di riferimento all’interno della trasmissione. Se in un primo momento Tommaso ha reagito con rabbia alla scelta dell’amico, accusandolo di volerlo abbandonare, ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 25 novembre 2020) La puntata di lunedì del Grande Fratello Vip 5 è stata emotivamente molto forte per tutti i concorrenti, che hanno scoperto che ilshow non si concluderà tra poche settimane come tutti immaginavano, ma si prolungherà fino all’8 febbraio. La notizia ha lasciato interdetti i vipponi, e alcuni di loro hanno già preso la ferma decisione diil gioco: tra questi Elisabetta Gregoraci e. Proprio la scelta didi lasciare la Casa anzitempo ha gettato nello sconforto più profondo il compagno, che lo vedeva come l’unico punto di riferimento all’interno della trasmissione. Se in un primo momentoha reagito con rabbia alla scelta dell’amico, accusandolo di volerlo, ...

