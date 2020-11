Gazzetta: tensione in casa Napoli, i giocatori sono senza stipendio da inizio stagione (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ma nulla di quanto detto e scritto è stato inventato Precisa oggi la Gazzetta dello sport a riguardo della discussione, rivelata da noi e smentita dal Napoli, che c’è stata tra i calciatori del Napoli e Gattuso al termine della sfida contro il Milan magari le parti non si saranno accapigliate, ma la discussione è stata decisa Una discussione mossa dallo scontento del tecnico sulle prestazioni di alcuni calciatori che avevano fatto invece molto bene con le proprie Nazionali nella sosta. Ma alla base potrebbe esserci anche la questione economica. Il tecnico, il suo staff e i giocatori non hanno ancora percepito un solo stipendio dall’inizio della nuova stagione. Una condizione che ha creato qualche malcontento nell’ambiente, ma è una situazione che riguarda gran ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ma nulla di quanto detto e scritto è stato inventato Precisa oggi ladello sport a riguardo della discussione, rivelata da noi e smentita dal, che c’è stata tra i calciatori dele Gattuso al termine della sfida contro il Milan magari le parti non si saranno accapigliate, ma la discussione è stata decisa Una discussione mossa dallo scontento del tecnico sulle prestazioni di alcuni calciatori che avevano fatto invece molto bene con le proprie Nazionali nella sosta. Ma alla base potrebbe esserci anche la questione economica. Il tecnico, il suo staff e inon hanno ancora percepito un solodall’della nuova. Una condizione che ha creato qualche malcontento nell’ambiente, ma è una situazione che riguarda gran ...

napolista : Gazzetta: tensione in casa #Napoli, i giocatori sono senza stipendio da inizio stagione Non solo problemi tecnici… - VHolywat : @Gazzetta_it @FabDellaValle Chissà se ha dormito stanotte per la tensione! #PirlaLaLand -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta tensione Difesa titolare e subito Lu-La: Conte chiede una serata Real La Gazzetta dello Sport Gazzetta: tensione in casa Napoli, i giocatori sono senza stipendio da inizio stagione

Non solo problemi tecnici alla base alla base dell’accesso confronto al termine della sfida contro il Milan, Gattuso e i calciatori aspettano ancora il primo stipendio Precisa oggi la Gazzetta dello ...

Lazio, caso Peruzzi: l’armadietto svuotato, il colloquio con Inzaghi e l’addio più vicino

Posto che Luis Alberto ha rinnovato da poco fino al 2025, la sua valutazione, nonostante la crisi causata dalla pandemia, non è inferiore ai 50 milioni di euro. Continua la tensione tra la Lazio e Lui ...

Non solo problemi tecnici alla base alla base dell’accesso confronto al termine della sfida contro il Milan, Gattuso e i calciatori aspettano ancora il primo stipendio Precisa oggi la Gazzetta dello ...Posto che Luis Alberto ha rinnovato da poco fino al 2025, la sua valutazione, nonostante la crisi causata dalla pandemia, non è inferiore ai 50 milioni di euro. Continua la tensione tra la Lazio e Lui ...