Forzare riavvio iPhone ed entrare in modalità di recupero tutti i modi

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Come coni telefoni, anche con l', quando ci sono dei problemi e tutto sembra bloccato, bisogna sapere comeilednelladi, quella cioè che ci permette di fare un reset del sistema iOS in modo da riportarlo alle impostazioni originali. In questo modo, qualsiasi sia il problema dell', se non c'è qualcosa di rotto lato hardware, si può sempre recuperare il telefono e riportarlo in funzione. Quando il tuo dispositivo non risponde più completamente, si potrebbe scegliere se aspettare che la batteria si esaurisca del tutto fino a spegnersi in modo da iniziare un hard reset. Ladifa un ulteriore passo, riavviando il dispositivo in uno stato in cui ...