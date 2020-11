Feti sepolti, il comune di Roma cambia le norme: codici secretati e tutela della privacy (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Una mozione e una delibera di Giunta, pronta per essere approvata, affinché quanto accaduto al cimitero Flaminio, dove tra settembre e ottobre diverse donne, dopo aver affrontato un’interruzione di gravidanza, hanno scoperto il proprio nome e cognome su delle croci bianche, luoghi di sepoltura – non richiesta – dei feti. Leggi su dire (Di mercoledì 25 novembre 2020) ROMA – Una mozione e una delibera di Giunta, pronta per essere approvata, affinché quanto accaduto al cimitero Flaminio, dove tra settembre e ottobre diverse donne, dopo aver affrontato un’interruzione di gravidanza, hanno scoperto il proprio nome e cognome su delle croci bianche, luoghi di sepoltura – non richiesta – dei feti.

«Se un ospedale pubblico fa un accordo con la diocesi per seppellire i feti, si può definire ancora un’istituzione laica?». È l’interrogativo alla base della ...

L’iniziativa del Comune: i cippi saranno anonimi, la sepoltura del feto avverrà solo a seguito dell’autorizzazione della madre ...

