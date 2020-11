Famiglia distrutta dal Covid: muore il papà poi i 2 figli. Una nipote ricoverata (Di mercoledì 25 novembre 2020) Di storie come questa a causa del Covid se ne sono scritte tante. E purtroppo se ne scriveranno altre. Il refrain è sempre lo stesso: la malattia che colpisce, il contagio che si sviluppa facilmente, la conta delle vittime. Quanto accaduto a Potenza racchiude perfettamente il senso della pandemia che il mondo intero sta vivendo. Sono tre le vittime del contagio: in ordine di tempo l’ultimo a perdere la vita è stato Donato Foscolo, 63, anni da giorni ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza. Prima di lui l’anziano padre Vito, 89 anni, l’altro figlio Carmine. Nel giro di poco tempo il coronavirus ha spazzato via un’intera Famiglia. Inoltre secondo quanto riporta il portale Le Cronache Lucane anche una nipote 18enne sarebbe ricoverata in ospedale. (Continua dopo la foto) La città ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Di storie come questa a causa delse ne sono scritte tante. E purtroppo se ne scriveranno altre. Il refrain è sempre lo stesso: la malattia che colpisce, il contagio che si sviluppa facilmente, la conta delle vittime. Quanto accaduto a Potenza racchiude perfettamente il senso della pandemia che il mondo intero sta vivendo. Sono tre le vittime del contagio: in ordine di tempo l’ultimo a perdere la vita è stato Donato Foscolo, 63, anni da giorni ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Carlo di Potenza. Prima di lui l’anziano padre Vito, 89 anni, l’altroo Carmine. Nel giro di poco tempo il coronavirus ha spazzato via un’intera. Inoltre secondo quanto riporta il portale Le Cronache Lucane anche una18enne sarebbein ospedale. (Continua dopo la foto) La città ...

