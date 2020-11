Fabrizio Corona rischia di tornare in carcere, la decisione slitta. Il Pg ai giudici: 'Deve rispettare le regole' (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ha invitato i giudici a ricordare a Fabrizio Corona di attenersi 'al rigoroso rispetto delle regole', facendo riferimento anche a sue recenti apparizioni in tv, il sostituto pg di Milano Antonio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ha invitato ia ricordare adi attenersi 'al rigoroso rispetto delle', facendo riferimento anche a sue recenti apparizioni in tv, il sostituto pg di Milano Antonio ...

LevyGalanti : RT @ilfoglio_it: Massimo Giletti e Fabrizio Corona sono ormai una coppia di fatto. Ma l'idillio è entrato in crisi nell'ultima puntata di '… - marcamoly : Carlo Cracco ha risposto alle accuse lanciate da Fabrizio Corona sul suo conto durante il programma di Massimo Gile… - super_sabbi : @rtl1025 Fabrizio Corona si sposa ???? auguri!! - WilliamDollace : il virus sono io - mow_mag : NEW COVER OUT NOW ?? L’intervista definitiva a Fabrizio Corona #interview #Corona @FabrizioCorona_ -