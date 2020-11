Engie Italia | una campagna contro la violenza di genere

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 25 novembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un fenomeno insostenibile, quello della– fisica e/o psicologica –le donne, che si è aggravato con la pandemia e non può essere in alcun modo tollerato.Per questo, in occasione della Giornata internazionalelasulle donne istituita dall’ONU,, player globale dell’energia con l’ambizione di accelerare un’economia carbon neutral, conferma e rinnova il proprio impegnoogni tipo di abuso nei confronti delfemminile attraverso laidentificata dall’hashtag #insostenibile.vuole unire collaboratori, partner e cittadini in iniziative di sensibilizzazione collettivequesto crimine. Questo l’obiettivo della ...