Diego Armando Maradona | il “barrilete cosmico” di Messico ’86

Leggi su zon

(Di mercoledì 25 novembre 2020)’86, il punto più alto della storia dicon la maglia della sua Argentina. Dalla Mano de Dios all’assist in Finale, passando per il gol del secolo, la firma del Pibe sul Mondiale più iconico di sempre C’è sempre qualcosa di speciale nel calcio sudamericano e soprattutto nelle voci che lo narrano. Le telecronache in particolare sono paragonabili a poesie, ti fanno vivere il momento anche a migliaia di chilometri di distanza e rendono magia le gesta più iconiche. L’emblema della narrazione sportiva del Sud America è sicuramente quella di Victor Hugo Morales, cresciuto in una vivace Montevideo ma legato per sempre all’Argentina e al suo fuoriclasse più splendente:...