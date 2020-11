Detto Fatto sospeso dopo la bufera mediatica sul tutorial sessista. Il programma verso la chiusura? (Di mercoledì 25 novembre 2020) Detto Fatto è stato, nelle ultime ore, al centro di una bufera mediatica che ha travalicato i confini nazionali. La proposta di un segmento in cui la donna si esibiva in maniera eccessivamente conturbante come un oggetto da vetrina ha indispettito non solo il web, italiano e non, ma anche alcune forze politiche: dure reprimende sono arrivate da Forza Italia, Partito Democratico e da Italia Viva. Non bastano le scuse del direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo che ha rilasciato dichiarazioni chiarificatorie sul disdicevole segmento andato in onda ieri, promettendo un serio impegno della rete ad indagare sull’accaduto. Oggi, la puntata di Detto Fatto sarebbe dovuta slittare alle 15:50 per lasciare spazio al Question Time della Camera dei Deputati, ma, all’orario indicato, la ... Leggi su trendit (Di mercoledì 25 novembre 2020)è stato, nelle ultime ore, al centro di unache ha travalicato i confini nazionali. La proposta di un segmento in cui la donna si esibiva in maniera eccessivamente conturbante come un oggetto da vetrina ha indispettito non solo il web, italiano e non, ma anche alcune forze politiche: dure reprimende sono arrivate da Forza Italia, Partito Democratico e da Italia Viva. Non bastano le scuse del direttore di Rai 2 Ludovico Di Meo che ha rilasciato dichiarazioni chiarificatorie sul disdicevole segmento andato in onda ieri, promettendo un serio impegno della rete ad indagare sull’accaduto. Oggi, la puntata disarebbe dovuta slittare alle 15:50 per lasciare spazio al Question Time della Camera dei Deputati, ma, all’orario indicato, la ...

