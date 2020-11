Dannati assassini di bambini Terrore a Berlino | auto a tutta velocità contro la residenza di Angela Merkel

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Momenti di, dove un'si è schiantata ala recinzione della Cancelleria, il luogo dove si trova. Sulla macchina c'erano scrittela globalizzazione. Nella mattinata di oggi, martedì 25 novembre, laaveva in programma una video-conferenza per discutere un'estensione del lockdownla diffusione del coronavirus. Nel dettaglio, sulle portiere dell'campeggiavano le scritte: "die anziani" e "fermate la globalizzazione". A breve tutti gli aggiornamenti

GiovanniCalcara : Berlino, auto si scaglia contro la cancelleria di Angela Merkel: 'Dannati assassini di bambini e anziani'

