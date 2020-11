Covid, altri due decessi nel comune di Casoria (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCasoria (Na) – Nel corso del consueto aggiornamento giornaliero del sindaco Raffaele Bene, si comunica che altri due cittadini del comune di Casoria sono deceduti a causa del Covid-19. “Purtroppo dobbiamo registrare la triste notizia di due nostri concittadini deceduti. Alle famiglie esprimiamo le più sentite condoglianze e ci uniamo in preghiera per questi tragici momenti“, ha detto il sindaco Raffaele Bene. Il comune di Casoria registra attualmente 1350 cittadini attualmente postivi al Covid-19. Di questi, 1318 sono in isolamento domiciliare, mentre sono 32 i ricoverati presso strutture ospedaliere. Si aggiungono altri 43 cittadini ai guariti che salgono a 599 casi BOLLETTINO Buonasera, vi comunico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nel corso del consueto aggiornamento giornaliero del sindaco Raffaele Bene, si comunica chedue cittadini deldisono deceduti a causa del-19. “Purtroppo dobbiamo registrare la triste notizia di due nostri concittadini deceduti. Alle famiglie esprimiamo le più sentite condoglianze e ci uniamo in preghiera per questi tragici momenti“, ha detto il sindaco Raffaele Bene. Ildiregistra attualmente 1350 cittadini attualmente postivi al-19. Di questi, 1318 sono in isolamento domiciliare, mentre sono 32 i ricoverati presso strutture ospedaliere. Si aggiungono43 cittadini ai guariti che salgono a 599 casi BOLLETTINO Buonasera, vi comunico ...

330 milioni già erogati alla Campania con i decreti legge n.18, 34 e 104. A cui bisogna aggiungere 163,8 milioni per il potenziamento dell'assistenza ospedaliera, 108 milioni ...

Covid-19 è un nemico subdolo, le polmoniti spesso si associano a quadri patologici e insidiosissimi che colpiscono vari organi in maniera severa. Assistere e stabilizzare questi pazienti ...

