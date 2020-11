“Conferma ufficiale”. Arriva il comunicato del GF Vip e nella casa è delirio: abbracci, urla e salti di gioia (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il pomeriggio della casa, carico di tensioni e preoccupazioni, viene rischiarato dall’arrivo di un comunicato ufficiale. A leggerlo è Dayane Mello, una delle più entusiaste alla novità in programma. In questi giorni l’umore dei vipponi non è dei migliori. Lunedì sera, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato che ilGrande Fratello Vip finirà a febbraio e non più a dicembre. “Canale 5, Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico. “Non è possibile, è una burla”, ha detto Maria Teresa Ruta. Quando invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Il pomeriggio della, carico di tensioni e preoccupazioni, viene rischiarato dall’arrivo di unufficiale. A leggerlo è Dayane Mello, una delle più entusiaste alla novità in programma. In questi giorni l’umore dei vipponi non è dei migliori. Lunedì sera, infatti, Alfonso Signorini hache ilGrande Fratello Vip finirà a febbraio e non più a dicembre. “Canale 5, Mediaset e il pubblico aci hanno fatto una grande richiesta: passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all’8 febbraio. Faremo la storia!”, sono state le parole del conduttore, che ha sottolineato la particolarità del momento storico. “Non è possibile, è una b”, ha detto Maria Teresa Ruta. Quando invece hanno capito che non c’era niente su cui scherzare, il ...

