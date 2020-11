Campus Bio Medico | ‘Challenge’ ricerca | selezionati 15 progetti

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – La ‘Covid-19 Challenge’, la Call for ideas promossa da Universita’Bio-di Roma e Marzotto Venture Accelerator, rivolta a spin-off accademici della, a startup innovative, a Pmi e, in generale, a persone o imprese con l’obiettivo di sostenere idee ea elevato contenuto tecnologico in ambito sanitario, economico e sociale per contribuire ad affrontare l’emergenza globale del Coronavirus (Sars-Cov-2), giunge alla fase successiva e seleziona le 15 start up che avranno accesso al ‘Preliminary Acceleration Program’. Dopo l’attenta e scrupolosa analisi da parte di una Giuria di esperti delle oltre 500 proposte presentate, con focus nel settore Life Science e Smart Cities & Communities, i 15accedono alla fase di pre-accelerazione – ...