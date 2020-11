Atletica in lutto: è morto Enzo Rossi, c.t. azzurro dal 1975 al 1988 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Atletica italiana in lutto. A 86 anni è morto Enzo Rossi, dal 1975 al 1988 alla guida della squadra nazionale maschile. Rossi visse come Commissario Tecnico la crescita e lo sbocciare dei grandi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 25 novembre 2020)italiana in. A 86 anni è, dalalalla guida della squadra nazionale maschile.visse come Commissario Tecnico la crescita e lo sbocciare dei grandi ...

Ultime Notizie dalla rete : Atletica lutto Il lutto: è morto Enzo Rossi, c.t. azzurro di Mennea e Cova La Gazzetta dello Sport Osimo, la città in lutto per la scomparsa del maestro Giampiero Giorgetti

Ha insegnato alle scuole elementari generazioni di compaesani. E' scomparso a 92 anni e ha dedicato tutta la sua vita all'educazione ...

Lutto per Maria Enrica Spacca

L’atletica italiana si stringe intorno a Maria Enrica Spacca, primatista nazionale della 4x400 indoor e all’aperto, per la scomparsa del papà Mario, venuto a mancare all’età di 74 anni. All’atleta azz ...

