‘Al Pronto soccorso donne con lesioni e tanti segni di strozzamento. Il sanitario sceglie se vedere il maltrattamento o voltarsi dall’altra parte’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) Le donne vittime di violenza che arrivano al Pronto soccorso “hanno lesioni di tutti i tipi: ecchimosi, abrasioni e in questo periodo vediamo anche tanti tentativi di strozzamento”. In quel momento, il ruolo del sanitario è fondamentale: “Decide se vedere il maltrattamento o voltarsi dall’altra parte”. Maria Grazia Vantadori, è chirurga all’ospedale San Carlo Borromeo – ASST Santi Paolo Carlo a Milano ed esercita dal ’93. E fin dall’inizio ha assistito le donne vittime di violenza: “Al tempo si parlava poco di maltrattamento in ambito familiare, era un fenomeno diffusissimo, ma poco studiato e ancor meno compreso”, dice a ilfattoquotidiano.it nella Giornata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Levittime di violenza che arrivano al“hannodi tutti i tipi: ecchimosi, abrasioni e in questo periodo vediamo anchetentativi di”. In quel momento, il ruolo delè fondamentale: “Decide seilparte”. Maria Grazia Vantadori, è chirurga all’ospedale San Carlo Borromeo – ASST Santi Paolo Carlo a Milano ed esercita dal ’93. E fin dall’inizio ha assistito levittime di violenza: “Al tempo si parlava poco diin ambito familiare, era un fenomeno diffusissimo, ma poco studiato e ancor meno compreso”, dice a ilfattoquotidiano.it nella Giornata ...

myrtamerlino : Ma come si fa ad appellarsi al Tar del Lazio pur di non andare a visitare i pazienti? Quando non hai l'assistenza a… - emergency_ong : Tutto pronto a #Milano! Al via la consegna di oltre 20.000 #mascherine (e una rivista speciale) agli abitanti dei q… - Agenzia_Ansa : #Puglia; #Coronavirus, ambulanze in coda al pronto soccorso di San Giovanni Rotondo. L'operatore sanitario 'Qui e'… - clikservernet : ‘Al Pronto soccorso donne con lesioni e tanti segni di strozzamento. Il sanitario sceglie se vedere il maltrattamen… - Noovyis : (‘Al Pronto soccorso donne con lesioni e tanti segni di strozzamento. Il sanitario sceglie se vedere il maltrattame… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Al Pronto Come saranno i matrimoni nel 2021? Ecco tutte le tendenze Fortune Italia