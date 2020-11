AD10S. Il mondo piange Diego Armando Maradona il più grande di tutti i tempi (Di mercoledì 25 novembre 2020) Diego Armando Maradona è morto. Sembra impossibile credere che Maradona sia morto. Maradona era il D10S e gli dei non possono morire. Diego Armando Maradona aveva da poco festeggiato il suo sessantesimo compleanno ed era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La sua salute era da anni in equilibrio precario. Più volte Diego Armando Maradona aveva driblato la morte, come faceva con gli avversari più pericolosi sul terreno di gioco. L’ultima partita però è finita male. Maradona è morto ed il mondo ha subito cominciato a piangere un uomo universale per molteplici aspetti. Angelo e Demone, Genio e Sregolatezza. Diego ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020)è morto. Sembra impossibile credere chesia morto.era il D10S e gli dei non possono morire.aveva da poco festeggiato il suo sessantesimo compleanno ed era stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. La sua salute era da anni in equilibrio precario. Più volteaveva driblato la morte, come faceva con gli avversari più pericolosi sul terreno di gioco. L’ultima partita però è finita male.è morto ed ilha subito cominciato are un uomo universale per molteplici aspetti. Angelo e Demone, Genio e Sregolatezza....

Ultime Notizie dalla rete : AD10S mondo AD10S Diego, il calciatore più forte di tutti i tempi: Napoli ti ama e ti deve Vesuvio Live AD10S Diego, il calciatore più forte di tutti i tempi: Napoli ti ama e ti deve tanto

Maradona morto, l'omaggio del governo italiano da Conte a Di Maio: «Ha scritto pagine indimenticabili»

la mia squadra e il mondo intero ti ricorderà come il più grande calciatore di sempre. Mi hai regalato un sogno giocando nel Napoli. Addio #DiegoMaradona. Sempre nel cuore». Lo scrive su twitter il ...

