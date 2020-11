Violenza su donne | Regione Lombardia | 1 913 casi presi in carico nel 2020

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 24 novembre 2020) Milano, 24 nov. (Adnkronos) - Il 25 febbraio scorsoha adottato il 'Piano Quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto allacontro le-2023', un pacchetto di azioni per contrastare lasulle. Tra le novità la presa indegli orfani delle vittime di femminicidio e dei minori vittime diassistita, oltre ad un programma di interventi per il sostegno abitativo, l'inserimento abitativo e l'accompagnamento alla fuoriuscita dalla. ", intercettando le criticità derivanti dal lockdown, inoltre - ha spiegato l'assessore alla Famiglia e Pari Opportunità Silvia Piani - non ...