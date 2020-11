Vigili urbani fanno sesso in auto e lasciano la radio accesa | e se fosse un ricatto?

(Di martedì 24 novembre 2020) Nelle scorse ore ha fatto tanto discutere la notizia secondo cui una coppia diavrebbero fattonell’di servizio e avrebbero lasciato ladi servizio, facendo diventare l’amplesso di dominio pubblico tra i colleghi. Una notizia a dir poco curiosa che sicuramente ha gettato discredito sul corpo della polizia di Roma Capitale. Secondo la ricostruzione data dai media, si trattava di una coppia di colleghi in servizio su una Fiat Punto ed erano impegnati nei pressi del campo rom di Tor di Quinto. Durante il turno di notte i due avrebbero fattoe laavrebbe trasmesso i loro “rumori amorosi”. Qualcuno dei colleghi avrebbe registrato l’amplesso attraverso lae avrebbe fatto arrivare il ...

Vigili di Roma che fanno sesso nell'auto di servizio. La divisa, si sa, ha sempre avuto un certo fascino. Per lui. E per lei. Mettici un infinito turno di pattuglia per tutta la notte e ...