Vasco Rossi festeggia Colpa D'Alfredo con R PLAY Edition 40th e un video speciale per Anima Fragile (Di martedì 24 novembre 2020) Vasco Rossi festeggia Colpa D'Alfredo con un'uscita speciale attesa per il 27 novembre. Si tratta di R PLAY Edition 40th, collana con la quale si festeggeranno i primi 40 anni dalla svolta rock del Kom. L'uscita si accompagna a un corto inedito dedicato ad Anima Fragile, clip Animata realizzata dal regista Arturo Bertusi. La pRossima pubblicazione va ad unirsi alle altre serie di R PLAY, concepite per i 40esimi anniversari festeggiati da Vasco in questi anni. La collana era stata inaugurata nel 2018 con la pubblicazione di …Ma Cosa Vuoi Che Sia Una canzone, che nel 2019 era stata seguita da Non Siamo Mica Gli ...

