UGL: l’apertura delle scuole non deve essere un rischio. Sembra una guerra di principio (Di martedì 24 novembre 2020) Comunicato UGL - Il Segretario Nazionale, Ornella Cuzzupi, non lascia spazio a malintesi di sorta: “La didattica in presenza è un valore d’assoluta importanza, ma a fronte del rischio salute sottovalutare la realistica eventualità di una nuova impennata dei contagi è da irresponsabili. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 novembre 2020) Comunicato UGL - Il Segretario Nazionale, Ornella Cuzzupi, non lascia spazio a malintesi di sorta: “La didattica in presenza è un valore d’assoluta importanza, ma a fronte delsalute sottovalutare la realistica eventualità di una nuova impennata dei contagi è da irresponsabili. L'articolo .

orizzontescuola : UGL: l’apertura delle scuole non deve essere un rischio. Sembra una guerra di principio - ilcirotano : Coronavirus, Cuzzupi (UGL Scuola): l’apertura delle scuole non deve essere un rischio! - - UGLConf : #Scuola. Cuzzupi @UglScuola : 'L’apertura non deve essere un rischio! Importante la didattica in presenza'… - Strill_it : Cuzzupi (Ugl scuola): “L’apertura delle scuole non deve essere un rischio!” - TelemiaLaTv : CUZZUPI (UGL SCUOLA) : L’APERTURA DELLE SCUOLE NON DEVE ESSERE UN RISCHIO! -

Ultime Notizie dalla rete : UGL l’apertura Caserta, ambulanti: ANA Ugl ricevuta in prefettura. Rosato: Operatori indebitati, rischio usura l'eco di caserta